نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو يتواجد في قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة الكونغو بتصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن القائمة الأولية للاعبين الذين سيخوضون مواجهة منتخب الكونغو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب 2025.

وشهدت القائمة التي أعلنها بروس مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء بيرسي تاو نجم الأهلي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الأيام القليلة القادمة مع استبعاد بعض اللاعبين.

كما سيلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراتين في التصفيات في شهر أكتوبر المقبل، حيث ستكون المباراة الأولى في 11 أكتوبر على أرضه، والثانية خارج أرضه في 15 من نفس الشهر.

وجدير بالذكر، حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا هاما على منتخب جنوب السودان بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جوبا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.