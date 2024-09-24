نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفوز بهدف نظيف أمام البكيرية ويتأهل لدور 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور الستة عشر بالمسابقة المحلية بعد فوزه بهدف نظيف أمام نظيره البكيرية في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البكيرية ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص مباراة الهلال والبكيرية

وبدأت صافرة مباراة الهلال والبكيرية برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء سددها بقوة بمرمى البكيرية في الدقيقة 41 وعاد سيرجي سافيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 45 لكن تم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان الهلال قريب من الهدف الثاني وحاول البكيرية التعادل لكنه لم ينجح لتألق الدفاع وياسين بونو في التصدي لها وانتهت المباراة 1/0.