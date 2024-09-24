أخبار اليمن : رئيس الوزراء يُشيد ببيان المؤتمر ويلتقي الأمين العام

رئيس الوزراء يُشيد ببيان المؤتمر ويلتقي الأمين العام
أشاد رئيس مجلس الوزراء ، أحمد غالب الرهوي ، ببيان الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الصادر يوم أمس والمؤكد على حرص المؤتمر على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية و رفضه المساس بحالة الاستقرار والسكينة العامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه أمين عام المؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد علي محسن ، اليوم، على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان و الحصار و مخططاته التي لا تستهدف فصيل بعينه بل كل أمن و استقرار جميع أبناء الوطن بمختلف شرائحهم الاجتماعية، موضحا أن تلاحم الجبهة الداخلية و حالة الاستقرار الامني التي تسود أمانة العاصمة و المحافظات الحرة و موقف اليمن المشرف في نصرة اخوانه الفلسطينيين لم تروق لأعداء اليمن و مرتزقته.
ولفت إلى المسئولية الواقعة على عاتق ابناء الشعب اليمني بكافة قواه الحية في المساهمة في حماية وصون الأمن و الاستقرار و سكينة المجتمع .
بدوره أكد أمين عام المؤتمر الشعبي غازي أحمد علي أن المؤتمر يرفض أي مساس بالأمن و الاستقرار أو تعكير سكينة المجتمع، مجددا موقف المؤتمر بقيادة المناضل صادق أمين ابو راس المناهض للعدوان و الحصار و الحريص على تمتين الجبهة الداخلية و الشراكة الوطنية في بناء الوطن.
وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية للاحتفال بالعيد ال 62 لثورة الـ 26 سبتمبر والعيد الـ 61 لثورة ال 14 من أكتوبر المجيدتين.
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