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أحمد جودة - القاهرة - توجه سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول، بالسفر إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف إنهاء الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق.

سامي قمصان يطير إلى السعودية لإنهاء الترتيبات الخاصة بالسوبر الإفريقي

وفي بيان رسمي نشره النادي الأهلي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أشار النادي إلى أن المسؤولين اطمأنوا على كافة الأمور المتعلقة بالإقامة ووسائل الانتقال وملعب التدريب.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم غدًا الأربعاء إلى السعودية، حيث ستقام مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

ومت المحدد أن تقام المواجهة المرتقبة على ملعب المملكة أرينا، يوم الجمعة القادم الموافق 27 سبتمبر، في واحدة من أهم اللقاءات في تاريخ الناديين.