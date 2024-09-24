إلهام شاهين تتصدر منصة إكس لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إلهام شاهين تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بعد حريق ديكور فيلمها الجديد “الحب كله” بمدينة الإنتاج الإعلامي أمس.

وبدأ الجمهور في التساؤل عن وجود إلهام شاهين في الديكور أثناء التصوير ام لا، وخرجت إلهام من خلال تصريحات صحفية وقالت أنها لم تكن متواجده في الديكور الخاص بالفيلم.

بل كان العمال فقط الذين كانوا يجهزون المكان لبدء تصوير العمل والذي كان من المقرر بدء تصويره اليوم، وأنها بخير والجميع بخير ولم يكون هناك أي إصابات غير إحتراق الديكور.

إلهام شاهين

إلهام شاهين تحتفل باليوم الوطني السعودي:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، باليوم الوطني السعودي الـ 94، ووجهت رسالة للملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده، مشيرة إلى دوره الكبير في تطور المملكة السعودية.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو، وعلقت قائلة: “بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية، أهدي تحياتي وحبي واحترامي لكل الشعب السعودي وقياداته، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرجل القوي الشجاع المتحضر الذي يهتم بالثقافة والفنون بكل أنواعها، تحية له على دوره التاريخي في تطور المملكة بهذا الشكل الرائع على كل المستويات”.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان اخر اعمال إلهام شاهين هي حكاية ألفريدو، ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وظهرت ضمن أحداثه بشخصية مريضة آل زهايمر، العمل مكونة من 10 حلقات، وشارك بجانب إلهام في بطولتها، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، إنجي كيوان، إيمان السيد، روان الغابة، عمر شرقي، محسن صبري، محمد السويسي، وياسمين بن داود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.