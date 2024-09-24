نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

حيث من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب سانتياجو برنابيو.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - روديجير - فاسكيز.

خط الوسط: بيلينجهام - تشواميني - فالفيردي.

في الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.