ماس كهربائي.. وزارة الداخلية تكشف سبب حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت وزارة الداخلية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، توضح فيه تفاصيل الحريق الذي اندلع مساء أمس الإثنين في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ونشرت وزارة الداخلية في بيانا عب. صفحتها الشخصية وجاء فيه: "فى إطار نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى بالجيزة فقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون حدوث ثمة إصابات".

وأضاف البيان: "وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما بانبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحى الشعبى" وامتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير ونتج عن ذلك احتراق الديكور محل البلاغ وبسؤال مسئول مناطق التصوير الخارجى أيد ما جاء بأقوالهما".

ويذكر أن اشتغل حريق مساء اليوم الاثنين بمدينة الإنتاج الإعلامي في إحدى ديكورات المدينة.

وشمل الحريق الحي الشعبي بيت جعفر العمدة، كما امتد الحريق لأكثر من لوكيشن.

وشكل هذا الحادث تهديدًا كبيرًا لصناعة الدراما، حيث يمثل مدينة الإنتاج الإعلامي القلب النابض للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في البلاد.