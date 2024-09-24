نوستالجيا... تعرف على أجر ميرفت أمين في يحيا العدل

القاهرة - محمد ابراهيم -

النوستالجيا هي شعور معقد يجمع بين الحنين والذكريات، حيث يسترجع الأفراد لحظات من الماضي تحمل معاني خاصة وتجارب مؤثرة. هذا الشعور يمكن أن يكون مرتبطًا بالأماكن، الأشخاص، أو حتى الفترات الزمنية، ويثير في النفس مشاعر الدفء والحنين. في عالمنا الحديث، أصبحت النوستالجيا ظاهرة شائعة، تتجلى في الفنون، الثقافة، والموسيقى، حيث يسعى الكثيرون لإعادة إحياء تجاربهم السابقة. من خلال استكشاف مفهوم النوستالجيا، يمكننا فهم كيفية تأثير الماضي على هويتنا الحالية ورؤيتنا للمستقبل، وكيف يُعزز هذا الشعور الروابط الإنسانية ويمنحنا شعورًا بالانتماء.



ويبرز دوت الخليج الفني أجر ميرفت أمين في يحيا العدل

تعد ميرفت أمين واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، وقد ساهمت في تشكيل الذاكرة الفنية للعديد من الأجيال. من بين أعمالها المميزة، يبرز مسلسل "يحيا العدل" كعلامة فارقة في مسيرتها الفنية. يجسد هذا المسلسل مزيجًا من الدراما الاجتماعية والمواقف الإنسانية التي تعكس قضايا المجتمع المصري. من خلال شخصياته العميقة وحبكاته المشوقة، يترك "يحيا العدل" أثرًا لا يُنسى في نفوس المشاهدين، مما يجعلهم يستعيدون ذكريات ماضية ويشعرون بالحنين إلى تلك الفترة الذهبية من الفن المصري.



وحصلت ميرفت أمين على أجر ١٧ الف في الحلقة الواحدة.



أحداث مسلسل يحيا العدل

تدور أحداث المسلسل حول كرم رجل أعمال يموت فى عيد زواجه العاشر ويتضح أنه توفى نتيجة جرعة هيروين زائدة، وتكتشف زوجته أنه وشركاؤه فهمى وحازم متورطون في عمليات غسيل للأموال القذرة، وأن زوجها قد سحب كل أمواله قبل وفاته بيومين ولا يعرف أحد أين ذهبت تلك الأموال، وأن عليها أن تسدد أقساط البنوك.

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد أشرف القرشي،

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: ميرفت أمين مصطفى فهمي عزت أبو عوف يوسف فوزي مديحة يسري عماد رشاد