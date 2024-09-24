انت الأن تتابع خبر شعرك هيبقى بطول ضهرك.. طريقة تطويل وتكثيف الشعر بالوصفات الهندية القديمة!! هيوقف التساقط خلال اسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الهند موطنًا للكثير من الأسرار الطبيعية الخاصة بجمال الشعر والعناية به، وقد تم تناقل العديد من الوصفات الهندية القديمة من جيل إلى جيل لتحقيق تطويل وتكثيف الشعر بشكل صحي وفعال. تعتمد هذه الوصفات على استخدام مكونات طبيعية، غنية بالعناصر المغذية التي تعزز نمو الشعر وتقويته، وتعالج مشاكل فروة الرأس مثل الجفاف والتساقط. إليك بعض الوصفات الهندية التقليدية التي كانت ولا تزال تُستخدم لتطويل وتكثيف الشعر.

طريقة تطويل وتكثيف الشعر

1. وصفة زيت جوز الهند والكاري

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

حفنة من أوراق الكاري الطازجة

الطريقة:

سخني زيت جوز الهند على نار هادئة، ثم أضيفي أوراق الكاري واتركيها تطهى حتى يتحول لون الأوراق إلى اللون الأسود.

بعد ذلك، اتركي الزيت يبرد ثم صفيه.

دلكي فروة رأسك بهذا الزيت مرتين في الأسبوع واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو لطيف.

الفوائد: أوراق الكاري غنية بالبروتينات والبيتا كاروتين، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه، في حين يغذي زيت جوز الهند فروة الرأس ويرطبها.

2. وصفة الحلبة وزيت الزيتون

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي، اطحني البذور المنقوعة حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اخلطي العجينة مع زيت الزيتون، وضعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة، ثم اغسليه بشامبو طبيعي.

الفوائد: الحلبة تحتوي على بروتينات وحمض النيكوتينيك التي تعزز نمو الشعر وتزيد كثافته، بينما زيت الزيتون يرطب الشعر بعمق ويمنع تقصفه.

3. وصفة الأملج وزيت الخردل

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأملج (عنب الثعلب الهندي).

3 ملاعق كبيرة من زيت الخردل

الطريقة:

سخني زيت الخردل قليلاً ثم اخلطيه مع مسحوق الأملج.

دلكي فروة رأسك بهذا الخليط بلطفواتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.

الفوائد: الأملج غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز نمو الشعر وتمنع الشيب المبكر، بينما يعمل زيت الخردل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

4. وصفة الألوفيرا والبيض

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي

بيضة واحدة.

الطريقة:

اخلطي جل الألوفيرا مع البيضة حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسليه بالماء البارد وشامبو لطيف.

الفوائد: الألوفيرا تعمل على ترطيب فروة الرأس وتغذية بصيلات الشعر، في حين يحتوي البيض على البروتينات الضرورية لتقوية الشعر وتعزيز نموه.

وصفة الزنجبيل وزيت السمسم

المكونات:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

الطريقة: