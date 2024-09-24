انت الأن تتابع خبر "كنز في بيتك متعرفهوش".. اكتشفوا الفوائد السحرية للكركم من تعزيز المناعة لتفتيح البشرة وتخفيف الألم كنز طبيعي في مطبخك لازم تستفيد منه كل يوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكركم هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الزنجبيل ويشتهر بفوائده العديدة للصحة والعلاج، يعرف الكركم علميا باسم Curcuma longa وهو معروف بلونه البرتقالي الزاهي وطعمه الحار، يعتبر الكركم من التوابل الشهيرة في المطبخ الهندي والتايلاندي، كما يستخدم في الطب الشعبي كمكمل غذائي وعلاج طبيعي.

مكونات الكركم

الكركومين، هو المركب الرئيسي النشط في الكركم والذي يمنحه لونه البرتقالي الزاهي، يتمتع الكركومين بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يجعله فعالا في علاج العديد من الأمراض المزمنة.

الفلافونويدات، تعتبر مركبات فلافونويدية أخرى موجودة في الكركم وتعزز نشاط الكركومين وتعزز فوائده الصحية.

الكركميدين، يعتبر مضادا للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

الفيتامينات والمعادن، يحتوي الكركم أيضا على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين E والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنسيوم، التي تعزز الصحة العامة وتعزز وظائف الجسم.

الزيوت الطيارة، تحتوي الكركم أيضا على العديد من الزيوت الطيارة التي تساعد في تعزيز امتصاص الكركومين وتحسين تأثيراته الصحية.

فوائد ومميزات الكركم