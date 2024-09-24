أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، حجة، المحويت، وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على محافظات صعدة، عمران، غرب صنعاء وذمار، الحديدة، وأبين.

وهطلت يوم أمس أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، الحديدة، سقطرى، شبوة، حجة، سهل تهامة وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة أو الضباب.