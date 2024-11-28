قمة نارية في الدوري الإيطالي.. الأحد

قمة نارية في الدوري الإيطالي.. الأحديتطلع نابولي للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يواجه تورينو الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

وتنطلق غدا /الجمعة/ مباريات الجولة عبر مواجهة وحيدة تجمع كالياري وهيلاس فيرونا، على ان تستكمل مباريات الجولة في اليومين التاليين.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أربعة منافسين هم أتالانتا وإنتر ميلان وفيورنتينا على الترتيب.

ويملك نابولي الأفضلية أمام تورينو بحكم تصدره ترتيب المسابقة أولا، بعدما نجح في الخروج بتعادل ثمين مع إنتر ميلان على ملعبه قبل جولتين، وكان هزم ميلان في نفس الملعب وتعادل مع يوفنتوس في ملعبه، وتغلب في الجولة الماضية على روما بهدف دون رد.

في المقابل، يأمل تورينو تحقيق فوز يقربه من مراكز الصعود للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد (15) نقطة.

ويلتقي فيورنتينا مع إنتر ميلان، في مباراة بين فريقين يشتركان في نفس رصيد النقاط، حيث يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد (28) نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر نابولي وبفارق الأهداف خلف أتالانتا صاحب المركز الثاني، فيما يتفوق بفارق الأهداف على مضيفه فيورنتينا صاحب المركز الرابع.

ويتطلع روما للفوز عندما يخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه أتالانتا، وذلك من أجل تعديل أوضاعه بجدول الترتيب، حيث خسر ست مباريات وتعادل في أربع وفاز في ثلاث مباريات فقط وضعته في المركز الثاني عشر برصيد (13) نقطة.

في المقابل، يسعى أتالانتا، لمواصلة مسيرته المميزة التي وضعته في المركز الثاني برصيد (28) نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر /نابولي/.

ويلتقي يوفنتوس مع مضيفه ليتشي، في مواجهة يبحث خلالها يوفنتوس عن الفوز والتقدم بجدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس برصيد (25) نقطة، بينما يحتل ليتشي الترتيب الخامس عشر برصيد (12) نقطة.

ويحل لاتسيو صاحب المركز الخامس برصيد (28) نقطة، ضيفا على بارما الأحد المقبل، في لقاء يتطلع خلاله لاتسيو للفوز والاقتراب أكثر من منطقة الصدارة، فيما يحاول بارما الابتعاد عن منطقة الخطر حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد (12) نقطة.

وفي باقي المباريات، يحل مونزا ضيفا على كومو، بعد غد السبت، في مواجهة بين فريقين في المراكز الأخيرة بالدوري، وفي نفس اليوم يبحث ميلان عن الفوز على إمبولي، ويواجه بولونيا ضيفه فينزيا، فيما تفتتح مباريات الأحد بمباراة بين جنوى ومضيفه أودينيزي .