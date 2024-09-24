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رياض - احمد صلاح - كريم الحمص معجزة في تبييض البشرة كالشمعة وعلاج تجاعيد الوجه والعينين والفم، لدينا اليوم كريم بوتوكس طبيعي تستطيعين تحضيره بسهولة مطلقة لعلاج التجاعيد بأنواعها وتبييض البشرة بفاعلية، فهي وصفة فعالة جداً لحل كافة المشاكل التي قد تعاني منها البشرة، وإزالة علامات الشيخوخة المبكرة بإستخدام مكون بسيط متوفر في كل منزل وهو الحمص. وباستخدامك لكريم الحمص الطبيعي وبعد فترة وجيزة من الاستعمال سوف تلاحظين فارق كبير، لتحصلي على بشرة متألقة دائماً وموحدة اللون خالية من التجاعيد وخاصة تجاعيد الفم والعينين.

كريم الحمص لتبييض البشرة وعلاج التجاعيد

يتكون كريم الحمص من مكونات بسيطة ولكنها مفيدة للغاية وسوف تلمسين هذا بنفسك، المكون الأول والأساسي هو مقدار ملعقتين كبيرتين من حبوب الحمص، فالحمص يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، كذلك يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة البقع السوداء والتصبغات، أيضاً ينظف البشرة ويساعد في تقشيرها وبالتالي يزيل الخلايا الميتة والشوائب، كما أن له دور فعال في ترطيب البشرة ويعزز إنتاج الكولاجين ويمنح الوجه نعومة ونضارة مدهشة.

المكون الثاني والذي لا يقل أهمية عن الحمص وهو مقدار ملعقتين صغيرتين من خميرة الخبز، فالخميرة تحتوي على الكثير من المواد الطبيعية التي تساعد على شد الوجه وتحمي من التجاعيد، وتساعد في التخلص من آثار حب الشباب وتنظف البشرة بفاعلية وتعقمها، كذلك تساعد الخميرة على تفتيح لون البشرة وتزيد من إشراق وتوهج وترطيب البشرة، كذلك تجدد الخلايا الجلدية والحد من ظهور التجاعيد. احضري أيضاً ملعقة صغيرة من الحليب المجفف إضافة إلى كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام