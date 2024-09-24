طريقة عمل كريم القهوة للبشرة للقضاء على الهالات السوداء ومحاربة علامات التقدم في العمر

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رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم القهوة للبشرة من أهم الحلول والوصفات الطبيعية التي تساعد الفتيات في حل عدد كبير للغاية من مشكلات البشرة التي تواجههم، والتي تظهر في شكل هالات سوداء أو مشكلات في الإرهاق والإجهاد وقلة النوم، يؤثر الأمر على شكل البشرة ومظهرها ويصيبها بالشحوب والهذل، ولكن ذلك الكريم يساعد في التخلص من كل تلك العلامات، لأنه يوفر العناية اللازمة التي تحتاج إليها البشرة، وخصوصاً منطقة العيون التي تحتاج إلى عناية خاصة.

طريقة عمل كريم القهوة للبشرة في المنزل

المكونات

3 ملعقة كبيرة من حبوب القهوة المطحونة.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

3 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1.5 ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

2 كبسولة من فيتامين هـ.

طريقة تحضير كريم القهوة بالخطوات

نقوم بتقليب البن وزيت الزيتون سوياً حتى يمتزجوا تماماً ويصبح لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بإضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز وزبدة الكاكاو ومحتويات كبسولات الفيتامين.

الاستمرار في التقليب حتى تتداخل المكونات ويطبق المزيج حول العيون لمدة ربع ساعة.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على النتائج المرغوبة.

فوائد القهوة للبشرة

تساعد القهوة على التخلص من طبقة الجلد الميتة الموجودة على سطح البشرة، لأنها مضادة للأكسدة ومقاومة للميكروبات.

تعمل حبيبات القهوة على تقشير البشرة بشكل طبيعي والتخلص من الأتربة والأوساخ المتراكمة عليها.

لها دور كبير في القضاء على حب الشباب، والتخلص من آثاره بفعالية كبيرة وبدون آثار جانبية.

نصائح عند تطبيق القهوة على البشرة