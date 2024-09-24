مال وأعمال

ارتفاع أسعار القمح الروسي في ظل تراجع شحنات التصدير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار القمح الروسي في ظل تراجع شحنات التصدير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 11:11 صباحاً - دوت الخليج_ ارتفعت أسعار القمح الروسي قليلاً الأسبوع الماضي ، ويتوقع المحللون أن ترتفع أكثر في ظل تراجع شحنات التصدير.

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وقال دميتري ريلكو، رئيس شركة الاستشارات إيكار ، إن سعر القمح الروسي الجديد الذي يحتوي على 12.5% ​​بروتين والمقرر تسليمه على ظهر السفينة في أكتوبر، بلغ 217 دولارا للطن نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة دولار واحد.

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وأكد رئيس شركة الاستشارات إيكار أنه يتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر في نوفمبر.

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وخلال جلسة تداول اليوم الاثنين ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنحو 2.6%.

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وقال ريلكو: “العامل الرئيسي لآليات تحريك الأسعار الآن هو أنه لم يتبق الكثير للتصدير في الجنوب، وسيكون من الضروري جلب الإمدادات من المناطق النائية، والتي من الواضح أنه سيكون أكثر كلفة”.

وذكرت شركة الاستشارات سوفيكون أن أسعار القمح الروسي بمحتوى البروتين نفسه ظلت دون تغيير عند 217-220 دولارا للطن.

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وقدرت سوفيكون صادرات القمح الروسية في سبتمبر بنحو 4.8 مليون طن ، انخفاضا من نحو 4.9 مليون طن قبل عام.

وتقدر صادرات الحبوب الأسبوعية بنحو 0.91 مليون طن، بانخفاض عن 1.06 مليون قبل أسبوع، منها 0.84 مليون طن من القمح، بانخفاض عن 1.01 مليون.

وقالت وزارة الزراعة إن البيانات تشير إلى حصاد 78% من المساحة المزروعة بالحبوب على مستوى روسيا، بإنتاج 105.9 مليون طن من الحبوب، منها 77.7 مليون من القمح.

وبسبب الظروف الجوية الصعبة، تأخرت وتيرة العمل في جبال الأورال وسيبيريا ومنطقة فولجا.

وجرى تفعيل نظام الطوارئ في خمس مناطق بسبب الإفراط في ري التربة.

وحتى 17 سبتمبر ، زرعت السلطات الحبوب الشتوية على مساحة 7.5 مليون هكتار، مقارنة بنحو 7.9 مليون في 2023.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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