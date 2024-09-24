نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يحذر الحكم معتز الشلماني قبل قمة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع الحكم الليبي معتز الشلماني قبل ساعات من مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وحسب ما أفادت به مصادر خلال تصريحات صحفية، فقد حس الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة الحكام، الشلماني على التركيز وعدم الانشغال بالشائعات حول اعتراضات من إدارات الناديين على تعيينه كحكم للمباراة.

وشدد جوميز، على أهمية أن يكون الشلماني مستعدا بشكل جيد، ليظهر بمستوى متميز، خصوصا في مباراة ذات طابع إعلامي وتجاري كبير مثل هذه.

كما أكد على ضرورة فرض السيطرة على اللاعبين والأجهزة الفنية منذ البداية، خاصة مع الجماهيرية الواسعة للفريقين، حيث من المتوقع أن تكون المدرجات ممتلئة بالجماهير.

ونصح جوميز الحكم، بتجنب أي مواقف قد تؤدي إلى الارتباك أو الاعتراضات، وأكد على أهمية عدم التسرع في اتخاذ القرارات، والتحقق من صحتها، مع التمسك بالصرامة في التعامل مع اللاعبين خلال المباراة.

