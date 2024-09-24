انت الأن تتابع خبر يسرا تتضامن مع الشعب اللبناني .. ماذا فعلت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة المصرية يسرا الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد تضامنها مع الشعب اللبناني عقب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت مناطق لبنانية عدّة.



ونشرت النجمة المصرية يسرا عبر حسابها على إكس صورة لأرزة لبنان وكتبت قائلة: "ربنا يحفظ لبنان من كل شر و يعدي كل الأيام الصعبة على ألف خير .. رحم الله الشهداء و ربنا يشفي كل جريح" .



وقد دفعت الأحداث الأخير التي شهدها لبنان العديد من الفنانين الى إلغاء حفلاتهم أو تأجيلها والتضامن مع أبناء الشعب اللبناني، بالرغم من أن عدة فنانين لبنانيين قد تعرضوا الى الإنتقاد والهجوم لعدم تفاعلهم مع ما يحدث في بلادهم .