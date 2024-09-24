نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف لـ دوت الخليج الفني:" الناس بتستغل إن اسمي تريند ومعنديش مشاهد مثيرة في التاروت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساحه الفنية الأيام الماضية جدلًا كبيرًا بسبب أزمة فيلم التاروت للنجمة رانيا يوسف وسمية الخشاب، بسبب منع عرض الفيلم وإعتراض الرقابة على بعض مشاهد رانيا يوسف حسب ماتم تداوله.

تصريحات رانيا يوسف:

وتواصل دوت الخليج الفني مع الفنانة رانيا يوسف وسؤالها على الأمر، وقالت:" مفيش مشكلة رقابية للفيلم احنا واخدين موافقه وتم تصوير الفيلم من سنتين عرضه بس اللى تأجل المده دي بسبب مواعيد شركة الإنتاج".

وأضافت:" الناس بتستغل أن اسمي في اي حاجه بيكون تريند وتبدأ تقول اللى على مزاجها، ومعرفش ليه بيربطوا اسمي بالإغراء، أنا معنديش مشاهده مثيرة في الفيلم ولا مخله".

وتابعت:" مش زي ما الناس بتقول عندي مشهد خيانه مع كلب،يعني ايه اصلا ده مش منطق، هما مشكلتهم مع الكلب بعني، ما كان عندنا فيلم في مهرجان فنيثيا من كام يوم عن كلب وبطله كلب، اشمعنا فيلمنا وجود الكلب فيه زعلهم أو ي كده".

أحداث فيلم " اوراق التاروت"

تدور أحداث فيلم "اوراق التاروت" حول ثلاث سيدات، لكل واحدة منهن قصة مرتبطة بأوراق التاروت، مما يقودهن إلى مواجهة العديد من الأزمات يتناول الفيلم موضوعات جدلية تتعلق بالعلاقات العاطفية بين سيدتين، ويتضمن أيضًا حالة اغتصاب لرجل وطفل.

أبطال الفيلم

يضم الفيلم مجموعة من الفنانين البارزين، من بينهم سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومي سليم، وعبد العزيز مخيون، ومحمد عز، وعلاء مرسي. الفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

كما يشارك في العمل عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور (طفل الغزالة الرايقة)، وكنزي رماح، وسعيد يحيى.