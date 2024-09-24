منتج "أوراق التاروت": رانيا يوسف عمرها ما تعمل مشهد تخون زوجها مع كلب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المنتج بلال صبري، تفاصيل أزمة فيلم "أوراق التاروت"، من بطولة النجمات سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم، مؤكدا ان من تسبب في هذه الأزمة هو أحد الصحفيين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” التي تقدمة الإعلامية نهال طايل عبر شاشة صدي البلد.

وأكد بلال صبري أن الفيلم سيعرض في رأس السنة بدور العرض السينمائي، معقبًا: "هل معقول في منتج أنتج أفلام كتيرة يعمل مشهد زي المشهد ده، أنا تعبت وبقالي أسبوع مش بعرف أنام ومش عاوز أتكلم في حاجه زي دي، هو كل الموضوع إن في 3 حيوانات بالعمل كلب وقطة وبغبغان".

وأشار بلال صبري إلى أنه تفاجأ بأخبار عن أحد مشاهد الفيلم، موضحًا أن الرقابة اعترضت على اسم الفيلم وتم تغييره من "التاروت" إلى "أوراق التاروت"، وحصل على التصريح ومن المفترض عرض العمل، الذي يناقش فيه سلبيات ما يتعرض له الأطفال من تحرش يعاقب عليه القانون.

وكشف حقيقة المشهد المثير للجدل لرانيا يوسف قائلا: “رانيا مربية كلب في البيت وجوزها كان بيخونها، وقالت له خلي بالك الكلاب أوفى من البشر، ونزلت الكلمة دي من سنة على صفحتها والكلمة بتتقال عادي”

وتابع حديثه قائلا: "لا يمكن أن تقدم رانيا يوسف مشهدا تخون فيه زوجها مع كلبها وهي أم لأطفال، وهذا الكلام غير صحيح وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات لأنها تضر بالفيلم وأبطاله".