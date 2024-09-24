رئيس قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي: سيطرنا على حريق اللوكيشن بـ 20 سيارة إطفاء

القاهرة - محمد ابراهيم - أفاد اللواء أحمد أبو الفضل، رئيس قطاع الأمن في مدينة الإنتاج الإعلامي، بأن الجهات المعنية استطاعت السيطرة على الحريق الذي اندلع في الحي الشعبي بالمدينة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار.

وأكمل قائلا: “تم السيطرة على الحريق، وتم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء من وزارة الداخلية من الحماية المدنية، والحمد الله الحريق قارب على التصفية تماما”.

وأضاف: "الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي كله خشب على مساحة 2 فدان كلهم اتصفوا تقريبا، ولم تحدث أي إصابات".

وأوضح اللواء أحمد أبو الفضل سبب الحريق قائلا: "السبب المبدئي ماس كهربي مع الخشب المحمص المبني من فترة طويلة، والأدلة الجنائية ستبدأ التحقيق في الموضوع، والحريق كان محصورا في الحي الشعبي".

حريق لوكيشن فيلم الحب كله

ويذكر ان اشتغل حريق مساء يوم الاثنين بمدينة الإنتاج الإعلامي في إحدى ديكورات المدينة، وشمل الحريق الحي الشعبي بيت جعفر العمدة، كما امتد الحريق لأكثر من لوكيشن.

وشكل هذا الحادث تهديدًا كبيرًا لصناعة الدراما، حيث يمثل مدينة الإنتاج الإعلامي القلب النابض للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في البلاد.