العالم اليوم - تطورات حرب غزة.. 7 قتلى في ضربات إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - أودت ضربات إسرائيلية، الثلاثاء، بحياة ما لا يقل عن 7 أشخاص في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب أكثر من 15 شخصا بينهم نساء وأطفال، حسبما قال مسؤولون فلسطينيون.

لقي ما لا يقل عن 7 فلسطينيين حتفهم وأصيب سبعة خرون بينهم نساء وأطفال، في غارات شنتها إسرائيل فجر الثلاثاء على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولون فلسطينيون.

قال الدفاع المدني الفلسطيني إن من بين القتلى خمسة أشخاص لقوا حتفهم في غارة على منزل أسرة أبو حرب في قرية قيزان النجار.

وأضاف أن الغارة أدت أيضا إلى إصابة 10 آخرين في الأقل.

كما أصابت غارة ثانية منزلا في منطقة التحلية بخان يونس، ما أسفر عن مقتل شخصين في الأقل وإصابة خمسة خرين، حسبما أفاد الدفاع المدني.

تم تأكيد الخسائر الناجمة عن الغارتين في سجلات المستشفيات في خان يونس.

تزعم إسرائيل أنها تحاول تجنب إيذاء المدنيين، لكنها نادرا ما تعقب على الغارات الفردية.

تقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 41 ألف فلسطيني لقوا حتفهم منذ نشوب الحرب.