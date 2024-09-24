العالم اليوم - اليابان تحذر من تسونامي محتمل بعد زلزال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 01:21 صباحاً - أصدرت اليابان تحذيرا من احتمال وصول موجات مد عاتية (تسونامي) لجزيرتين، بعد وقوع زلزال في المحيط الهادئ قرب جزيرة توريشيما.

وحسب وكالة الأرصاد اليابانية، بلغت قوة الزلزال المبدئية 5.9 درجة. وأصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي محتمل يمكن أن يصل ارتفاعه إلى متر، في جزيرتي إيزو وأوغاساوارا.

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