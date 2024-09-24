العالم اليوم - بوريل: أسوأ توقعاتنا في لبنان توشك أن تتحقق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:24 صباحاً - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني هو تقريبا حرب شاملة.

وأضاف بوريل متحدثا للصحفيين في نيويورك: "إن لم يكن هذا الموقف حربا، فلا أعرف ماذا تطلقون عليه".

وحذر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية من أن النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله "يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمته في حرب شاملة".

وأضاف: "لا نزال نعمل لوقف التصعيد في لبنان، لكن أسوأ توقعاتنا توشك أن تصبح واقعا".

وشنت إسرائيل هجمات عنيفة على مناطق عدة من لبنان، الإثنين، مما أدى إلى مقتل ما يقترب من 500 شخص وإصابة أكثر من 1600.

وعزز التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله من مخاوف اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، قد تجر إليها أطرافا أخرى.