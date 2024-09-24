انت الأن تتابع خبر دليل حي الكوثر في جدة بالمملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتميز حي الكوثر الذي يتسم بالهدوء والسكينة والرقي ويقع شرق مدينة جدة بموقعه الاستراتيجي الهام بالقرب من المراكز الحيوية والوجهات الفاعلة بالمدينة وإطلالته الساحرة الجميلة على ساحل البحر الأحمر، ويحظى الحي بالتطوير المستمر نظرا لطابعه السياحي الذي يأخذه بالإضافة إلى كثرة المرافق والخدمات المتنوعة التي تلبي احتياجات المواطنين،وفي هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن الحي وخدماته.

المدارس الموجودة في حي الكوثر أو القريبة منه

نشير في هذه الأسطر إلى بعض المدارس التي توجد بالحي من مختلف المراحل التعليمية كما يلي:

حضانة بيتي الصغير

مدرسة دار الألفة لتحفيظ القرآن الكريم

المدرسة السادسة والتسعون الابتدائية

مدرسة خالد بن سعيد الابتدائية

مدرسة الوهج المنير الأهلية

مدرسة زين العابدين المتوسطة

المدرسة السادسة والتسعون للبنات

أبرز المستشفيات والمراكز الصحية في حي الكوثر أو بالقرب منه

يتميز حي الكوثر بوجود العديد من المراكز الصحية والمستشفيات التي تقدم خدمة طبية بجودة عالية منها ما يلي:

مجمع عيادات يو الطبية

عيادات المدار للأسنان

مستوصف الروشن

صيدلية النهدي (وازن)

مجمع عيادات درياق عيادات النهدي كير اكسبرس

مجمع أكسير الطبي العام

مجمع روشان الطبي

مجمع أولاس الطبي

أشهر مراكز التسوّق في حي الكوثر جدة أو بالقرب منه

مركز ومخابز البلاد للتسويق

تموينات بيت الكوثر

لولو هايبر ماركت

مركز درعة الحمدانية 1

متجر النسيم

مركز تسوق روائع مهجة

تموينات العائلة

مركز العائلة للوازم المنزلية

أبرز المطاعم الموجودة في حي الكوثر جدة أو بالقرب منه

يشتهر الحي بكثرة المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات ومنها ما يلي:

فول مشهور

مطعم السلام للرز البخاري

مطعم كوفه حي الكوثر

المطعم الصحي بودي بيز للمأكولات الصحية

مطعم سليق أمي

مطعم اللذيذ للبخاري

مطعم مزّات

مطعم البخاري

أشهر المعالم في حي الكوثر جدة أو بالقرب منه

مؤسسة الأمان الذكية للكاميرات

صراف البلاد