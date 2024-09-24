نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. زيزو يتحدى الأهلي بتصريحات نارية وليفربول يستهدف ثلاثة ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 24-09-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

زيزو: هدفنا الفوز بكأس السوبر الإفريقي.. والجماهير تمنحنا دفعة قوية

كشف نجم نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، عن حماسه لمواجهة كأس السوبر الأفريقي 2024 ضد الغريم التقليدي النادي الأهلي، المقررة يوم الجمعة 27 سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض.

زيزو: هدفنا الفوز بكأس السوبر الإفريقي.. والجماهير تمنحنا دفعة قوية

في حديثه مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أكد زيزو على أهمية هذا اللقب بالنسبة له، مشيرا إلى رغبته في التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية مع الزمالك، وأشاد بشغف الجماهير الذي يمنح اللاعبين دفعة قوية.

قال زيزو: "المباراة ستكون تنافسية جدا، فهي تجمع بين أكبر فريقين في القارة الأفريقية، نهدف إلى تقديم عرض مميز يعكس قوة الكرة المصرية، والجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، يبذل جهودا كبيرة لتحقيق هذا اللقب".

كما أضاف: "التركيز الكامل واستغلال الفرص المتاحة واحترام المنافس هو ما سيمكننا من الفوز، نحن نعلم أن الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج، وهذه الجماهير ستساندنا بقوة".

وأشار زيزو إلى أن أجواء ملعب المملكة أرينا ستكون رائعة، مع توقع حضور جماهيري كثيف من الجانبين. وأكد أن الشغف الجماهيري سيكون له تأثير إيجابي على اللاعبين خلال المباراة.

وفي ختام حديثه، قال زيزو: "أسعى لتحقيق كأس السوبر للمرة الثانية، فقد سبق لي الفوز بها في 2020، جماهير الزمالك متحمسة لهذا اللقب، ونريد أن نسعدهم به، خصوصا أنه أمام الأهلي، مما يضيف أهمية خاصة لهذه المواجهة".

ليفربول يستهدف ثلاثي باير ليفركوزن

تحدثت تقارير صحفية بريطانية الضوء سعي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع 3 نجوم من صفوف باير ليفركوزن الذي فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري الألماني.

وأشار موقع كوت أوفسايد البريطاني إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي ليفربول للوصول بالفريق لأقوى مستوى مُمكن استعدادا لتحديات الفترة المُقبلة.

وأضاف الموقع البريطاني أن ليفربول كثف اهتمامه بتوقيع الألماني الشاب فلوريان فيرتز نجم ليفركوزن.

وأكد الموقع البريطاني أن فلوريان فيرتز مُنفتح لفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي وذلك على الرغم من اهتمام كلا من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدماته.

وأوضح الموقع البريطاني أن باير ليفركوزن يرغب في الحصول على مُقابلٍ مالي لا يقل عن 100 مليون يورو من أجل المُوافقة على بيع فلوريان فيرتز في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وألمح الموقع البريطاني أن ليفربول مُهتم أيضًا بتوقيع الهولندي جيريمي فريمبونج الذي يملك في عقده مع باير ليفركوزن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 34 مليون جنيه إسترليني وهو ما يجعله هدفًا مُناسبًا للأندية الأوروبية الكبرى.

وأفاد الموقع البريطاني بأن قائمة أهداف ليفربول تتضمن اسم الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس وتطلب إدارة باير ليفركوزن مُقابل مالي يبلغ قدره 60 مليون يورو من أجل المُوافقة على بيعه.

ولفت الموقع البريطاني أن الأيام المقبلة ستُجيب عن السؤال بشأن قدرة ليفربول الحقيقية على حسم الصفقات الثلاثة.