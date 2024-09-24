انت الأن تتابع خبر متقوليش لجارتك عليها.. هتلوني شعرك باللون البني الساحر وتغطية شعرك الابيض بدون صبغات كيماوية ضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من السيدات إلى صبغ شعرهن والحصول على لون بني جميل، خاصةً لتغطية الشعر الأبيض إذا كنت تبحثين عن بدائل طبيعية خالية من المواد الكيميائية الضارة، يمكنك الاستفادة من بعض الوصفات التي تعتمد على أعشاب ومكونات طبيعية متوفرة في العطار.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون البني

تعتبر الأعشاب الطبيعية خياراً آمناً وصحياً، إذ تحمي الشعر من المواد الكيميائية التي قد تسبب له التلف إليك بعض الوصفات الفعالة:

وصفة الشاي لصبغ الشعر

يتميز الشاي بقدرته على منح الشعر لوناً بنيًا جذابًا. لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

1. استخدمي من ثلاث إلى خمس أكياس من الشاي مع كوبين من الماء.

2. اغلي الماء مع أكياس الشاي لمدة 15 دقيقة ثم اتركيه ليبرد.

3. يمكنك إضافة بلسم عشبي إلى الخليط لتعزيز الفوائد.

4. وزعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة، أو يمكنك تركه طوال الليل مع تغطية الرأس.

5. اغسلي شعرك في صباح اليوم التالي لتحصلي على لون بني لامع.

وصفة النسكافيه والكركم

تعد وصفة النسكافيه والكركم من الطرق الفعالة للحصول على لون بني لامع يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. اخلطي أربع ملاعق من النسكافيه مع نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

2. أضيفي ثمان ملاعق صغيرة من الحناء وامزجي جيدًا.

3. استخدمي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعتين قبل شطفه بالماء الفاتر.

فوائد الأعشاب لصحة الشعر

تتميز هذه الوصفات الطبيعية بفوائد إضافية، إذ تعمل على تقوية الشعر وتحسين صحته تحتوي الأعشاب المستخدمة على مضادات أكسدة ومواد مغذية تعزز من نمو الشعر وتحافظ على رطوبته، مما يجعله أكثر لمعانًا ونعومة.

توجه نحو العناية الطبيعية بالشعر