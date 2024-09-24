انت الأن تتابع خبر لوجه كالبدر.. كريم البقدونس والنشا السحرى لبياض صافى ورايق وجمال ملفت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم البقدونس والنشا، إذا كنتي تعانين من مشاكل التصبغات والاسمرار، إذا كنتي تريدين التخلص من التجاعيد التي لديكي، إذا كنتي ترغبين في تفتيح بشرتك في أسرع وقت فعليك باستخدام كريم البقدونس، نظرًا لكفاءته في جعل بشرتك تبدو كما لو كانت بشرة طفل، من حيث النعومة والنقاء، كما يلعب هذا الكريم دور مهم جدًا في جعل بشرتك مشدودة كم تفضل كل سيدة، هذا بالإضافة إلى أن علامات الشيخوخة المبكرة لا يمكنها أن تظهر عليكي مع هذا الكريم.

كريم البقدونس والنشا

نحن في غنى عن استخدام الكثير من الكريمات ومستحضرات التجميل المخصصة للتفتيح، والتي تباع في الكثير من الأسواق بل وتكون غالية الثمن.

ولكنها لا تفيد بشرتك بقدر ما تضرها، هذا بفضل المكونات الكيميائية التي تؤذي البشرة بشكل أو بآخر، وهذا يختلف تمامًا عن الكريمات التي نقوم بتحضيرها في منازلنا.

حيث أن جميع المكونات التي تدخل في تحضيرها طبيعية، فيمكنك من خلالها أن تتنبأ بالنتيجة قبل أن تستخدمي سحر البقدونس للبشرة.

كريم البقدونس لتفتيح البشرة

تعتبر هذه الوصفة السحرية من الوصفات التي تساعدك سيدتي في القضاء على أي مشكلة تواجهك مع بشرتك، فلقد كان لها أثر كبير على جميع من استخدموها، فهيا بنا نتعرف سريعًا على طريقة عمل كريم البقدونس لتفتيح البشرة بسهولة.

مكونات كريم البقدونس للوجه

كوب واحد من عصير البقدونس.

4 ملاعق من النشا تكون كبيرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الورد.

4 ملاعق تكون صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كريم البقدونس

أولًا يجب أن نحضر وعاء فارغ ومناسب للكميات التي لدينا.

بعد ذلك نضع به كمية عصير البقدونس التي لدينا.

ثم نضيف فوق العصير كمية النشا.

بعد ذلك نقوم بتحريكهم مع بعضهم البعض حتى يتم خلطهم سويًا ويصبحوا نسيج واحد.

ثم نقوم بوضع هذا الوعاء على نار هادئة مع تحريكه باستمرار، حتى يصبح هذا الخليط ذات قوام متماسك وثقيل.

بعد ذلك نطفئ النار ونترك الخليط يهدئ.

ثم نقوم بإضافة كمية الزيوت التي لدينا، سواء كانت جوز الهند، أو زيت الورد الذي يستخدم خاصة للبشرة الدهنية.

هنا علينا أن نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل قوي، حتى نحصل في النهاية على الكريم الذي نريده.

بعد ذلك علينا أن نستخدمه بشكل يومي من أجل أن نحصل على النتيجة المرجوة.