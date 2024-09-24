انت الأن تتابع خبر من حزمة واحدة هتعملي عظمة.. طريقة عمل صابونة البقدونس في بيتك لتنظيف البشرة بشكل رائع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن العناية بالبشرة والحفاظ عليها من أكثر ما يشغل بال الكثير من السيدات، لذا تحرص السيدات على اختيار نوع الصابونة التي يقومون باستخدامها أثناء غسيل وتنظيف البشرة، حيث انه في حالة اختيار صابونة لا تتناسب مع نوع البشرة إذا كانت جافة أو دهنية أو مختلطة، مما يؤدي الى حدوث الكثير من المشكلات للبشرة، وقد تم اكتشاف صابونة تناسب جميع أنواع البشرة المختلفة وهي صابونة البقدونس، كما تم إثبات أن هذه الصابونة جيدة جدا في تنظيف البشرة وإزالة جميع الأتربة المتراكمة عليها والتي تتسبب في انسداد المسام.

صابونة البقدونس لتنظيف البشرة

تتميز صابونة البقدونس بأنها تصلح لجميع أنواع البشرة، كما أنها تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يساعد في التخلص من الأتربة والدهون الموجودة في الوجه، ويمكن أن يتم عمل هذه الصابونة في المنزل، حيث تم اكتشاف أن جميع المكونات التي يتم استخدامها فيها موجودة في المنزل وهي

المكونات:

قطعة من أي نوع صابون طبي.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المجفف والمطحون.

ملعقتان من جل الصبار.

ملعقتان من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

كوب من الماء الفاتر.

كيفية عمل الصابونة

قومي ببشر الصابون الطبي في وعاء بحيث يكون ناعم جدا.

اضيفي الماء وقومي برفعه مع الصابون على نار متوسطة.

انتظري حتى يذوب الصابون تماما ويمتزج مع الماء.

قومي بإطفاء النار وترك الصابون حتى يهدأ.

اضيفي زيت الزيتون إلى الصابون ويقلب جيدا.

بعدها أضيفي مسحوق البقدونس والقرنفل ويخلط مع الصابون.

ضعي النشا مع التقليب المستمر.

صبي الصابون في قالب ويترك حتى يجف تماما ويصبح صلب.

استخدام الصابونة