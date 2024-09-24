العالم اليوم - السودان.. هيئة الدفاع عن البشير توضح تفاصيل نقله من أمدرمان

انتم الان تتابعون خبر السودان.. هيئة الدفاع عن البشير توضح تفاصيل نقله من أمدرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:30 مساءً - أفادت رويترز نقلا عن هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قوله، يوم الثلاثاء، إن موكله نُقل من العاصمة الخرطوم التي مزقتها الحرب إلى مدينة مروي بشمال البلاد لتلقي العلاج.

وقال محاميه محمد الحسن الأمين أن البشير (80 عاما)، الذي سُجن مع حلفائه بعد الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2019، نُقل إلى مركز احتجاز في مروي قبل العلاج في مستشفى بالمدينة.

وأضاف الأمين "يحتاج للمتابعة الصحية وفحوصات دورية أحيانا. تحدث له بعض المضاعفات وهذا ما يقتضي المتابعة. لكن حالته الآن ليست حرجة".

وأضاف "بعض الأعراض لم تشخص أسبابها حتى الآن، وقد تحتاج لعلاج خارج السودان"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها البشير من العاصمة.

وأدين البشير بتهم فساد وتمويل غير المشروع وواجه محاكمات أخرى قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023. وكان في الآونة الأخيرة محتجزا في قاعدة عسكرية في أم درمان، وهي جزء من منطقة العاصمة السودانية الخرطوم التي لا يزال الجيش يخوض فيها معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال ثلاثة شهود إن أم درمان شهدت قتالا عنيفا وإن قوات الدعم السريع قصفت أحياء هناك الثلاثاء. ولم تتأثر مدينة مروي التي تقع على بعد 340 كيلومترا إلى الشمال بالصراع إلى حد بعيد.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فيما يتعلق بالصراع الذي بدأ يتصاعد في دارفور عام 2003.

وأضاف الأمين أن الوزير السابق عبد الرحيم محمد حسين نقل مع البشير إلى مروي لتلقي العلاج. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق حسين.

ونقل أيضا إلى أحد مستشفيات مروي مسؤول كبير سابق آخر، وهو بكري حسن صالح، أحد أقرب المقربين من البشير خلال فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود.