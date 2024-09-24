نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أرسنال يكشف موعد عودة أوديجارد ويعلق علي التعادل أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أرسنال لملاقاة نظيرة بولتون غدًا الاربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن فعاليات دور ال 32 من بطولة كأس كاراباو الإنجليزية.

أرتيتا: أنا فخور للغاية بما فعلناه في ملعب الاتحاد

وتحدث الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، صباح اليوم، في المؤتمر الصحفي لمباراة بولتون، قائلًا "أفضل دائمًا الحقائق على الكلمات بدلًا من افتراض الأشياء، دعونا نرى من سيكون متاحًا غدًا وبعد ذلك يمكننا التحدث عن الفنون المظلمة، لسوء الحظ، سيكون هناك عدد قليل من اللاعبين غير متاحين، ستعرفون غدًا."

وعن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، قال أرتيتا "أنا فخور للغاية بما فعلناه في ملعب الاتحاد، نظهر الرغبة، نتكيف مع طرق مختلفة للعب، هذا رائع".

وأضاف "إنه أمر طبيعي ما فعلوه، لسوء الحظ، كنا في نفس الموقف، كنا في نفس الموقف مع جرانيت وخسرنا 5-0، من الأفضل أن نتعلم، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأكون غبيًا جدًا".

وبسؤاله عن موعد عودة لاعبه أوديجارد إلي تدربيات الفريق، أجاب مدرب أرسنال "أعتقد أنها ستكون مسألة أسابيع، لكن لا يمكنني تحديد المدة بالضبط، قد نحصل على مفاجأة لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يعود قبل فترة التوقف الدولي".

وأختتم ميكل أرتيتا حديثه، قائلًا "ستيرلينج جاهز، أستطيع أن أراه متعطشًا للحصول على المزيد من الدقائق، لإحداث تأثير، نأمل أن نتمكن غدًا من رؤية رحيم بهذه الطريقة".