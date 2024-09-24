المخرج أحمد خالد أمين ينتهي من اختيار أماكن تصوير "حكيم باشا "

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج أحمد خالد أمين عن الانتهاء من تجهيز لوكيشن التصوير والتحضيرات استعدادًا للتصوير بعد الاتفاق مع باقي أبطال مسلسل حكيم باشا للفنان مصطفي شعبان، والمقرر بدء تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل لعرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2025.

قصة مسلسل حكيم باشا

وتدور قصة المسلسل حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، التي يدخل فيها مصطفى شعبان تلك المنطقة، وسيقدم الأحداث في 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم باشا

ومن المقرر أن يشارك في المسلسل نخبة من النجوم والفنانين من بينهم دينا فؤاد، وسهر الصايغ، ومنذر رياحنة، وسلوى عثمان، ورياض الخولي، وأحمد صيام، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

ويقوم حاليًا أبطال المسلسل بالتحضير من خلال حضور جلسات عمل إلى جانب المخرج أحمد خالد امين والمؤلف محمد الشواف.

آخر أعمال أحمد خالد أمين

يذكر أن المخرج أحمد خالد امين من المخرجين المتميزين الشباب، ويعرض له الآن مسلسل “إنترفيو” الذي يعرض حاليًا على منصة Watch it.

ويضم مسلسل "إنترفيو" في بطولته رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، وديانا هشام، وحازم إيهاب، ومحمد العمروسي، وسارة نور، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، بينما قام أحمد جبر بإدارة التصوير، ومحمد السعدني بالمونتاج، ووضع الموسيقى التصويرية محمد مدحت.