لأول مرة.. قناة MBC masr تقرر عرض أزمة منتصف العمر بداية أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت شبكة قنوات MBC masr عرض مسلسل أزمة منتصف العمر لأول مرة بداية من شهر أكتوبر المقبل.



ونشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC masr بوستر المسلسل مشيرة لميعاد العرض:"قريبًا ولأول مرة على الشاشة! استعدوا لدراما استثنائية مع مسلسل 'أزمة منتصف العمر' ابتداءً من 1 أكتوبر، من الأحد للخميس الساعة 9 مساءً حصريًا على MBC masr لا تفوتوا العرض".

أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر



مسلسل "أزمة منتصف العمر" تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام عبدالغفور دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث.

نجوم مسلسل أزمة منتصف العمر



ويعد مسلسل أزمة منتصف العمر من بطولة كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، وهند عبدالحليم، وعمر السعيد، وركين سعد، وهاجر عفيفي، وشروق إبراهيم، وسلوى محمد علي، ورشدي الشامي، من إخراج كريم العدل.

الهجوم والإنتقادات التى تعرض لها فريق عمل المسلسل:



وآثار مسلسل "أزمة منتصف العمر" حالة من الجدل بسبب القضية الشائكة التي يناقشها المسلسل ووجدت بعض التعليقات السلبية حول المسلسل، وتعرض للهجوم من العديد من المشاهدين وأيضٱ من الإعلامين والنجوم، لعل أبرزهم الإعلامية دعاء فاروق، وعبير الشرقاوي وغيرهم.