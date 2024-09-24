فن ومشاهير

تفاصيل وشروط حفل الفنان علي الحجار غدًا في ساقية الصاوي

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القاهرة - محمد ابراهيم - تفاصيل حفل الفنان علي الحجار غدًا في ساقية الصاوي

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفلا غنائيا جديدا غدًا الأربعاء الموافق يوم 25 سبتمبر لهذا العام الحالي 2024 ليقوم بتقديم باقة مميزة من ألمع أغانيه التي تتنوع ما بين القديم والحديث مثل: فجر بلادى، الزين والزينة، ورد بلدي، مكتوبالي، الشهيد، قلب الحبيب،  مكتوبالي، غزالة، وغيرهم من الأغاني المتميزة للفنان علي الحجار، وفي السطور التالية يتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل الخاصة بحفل الفنان علي الحجار.

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الفنان الكبير علي الحجار 


تفاصيل حفل الفنان علي الحجار

يبدأ حفل الفنان الكبير علي الحجار غدًا الأربعاء في ساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءًا وتنتهي في الساعة الحادية عشر مساءًا، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من قِبل جمهور ومُحبي الفنان علي الحجار.

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ساقية عبد المنعم الصاوي 


أسعار تذاكر حفل الفنان علي الحجار

تبدأ أسعار تذاكر الفنان علي الحجار من 320 جنيه ويتم الحجز من خلال شباك التذاكر في ساقية الصاوي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

 

شروط حفل الفنان علي الحجار 

وضعت إدارة ساقية عبد المنعم الصاوي مجموعة من الشروط يجب الالتزام بها أثناء حفل الفنان علي الحجار أو اي حفل غنائي اخر وإليكم بعض الشروط:
1 دخول الأطفال ابتداءًا من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولي الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث
ضوضاء عليه إصطحاب الطفل للخارج.

 

2 ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

 

3 الإلتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

 

4 غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

 

5 غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.

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الفنان الكبير علي الحجار 
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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