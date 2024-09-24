نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العدل: 2200 خدمة توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية خلال اليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ عدد الخدمات التوثيقية، التي جرت عبر كتابة العدل الافتراضية، خلال اليوم الوطني السعودي الـ94، أكثر من 2200 خدمة.

وأوضحت وزارة العدل، أن العمليات شملت إصدار الوكالات والإقرارات، وتوثيق الحالات الاجتماعية، وعقود الأنكحة، وغيرها من العمليات.

وتهدف كتابة العدل الافتراضية، إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.

وتستهدف كتابة العدل الافتراضية الأفراد والمنشآت؛ إذ تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، في إجراءات رقمية بالكامل.