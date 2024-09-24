انت الأن تتابع خبر "إدارة المرور" توضح.. متى ينتهي تخفيض المخالفات المرورية 50%؟ والمخالفات المستثناة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متى ينتهي تخفيض المخالفات المرورية 50%؟ من الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى توضيح، حيث يكون كل المواطنين والمقيمين في حاجة ماسة إلى توضيح، كل تفاصيل المخالفات المرورية التي قد يقع الكثير فيها بأي وقت أثناء السير، ومن أجل تشجيع الأفراد على الالتزام بالقانون السعودي، قامت الإدارة العامة للمرور بمنح أصحاب المخالفات مهلة تصل مدتها إلى ستة أشهر وخلال هذه المهلة يمكنهم تخفيض قيمة المخالفات المرورية إلى النصف.

متى ينتهي تخفيض المخالفات المرورية 50%؟

تعد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية من أهم المبادرات التي أطلقها المرور في السعودية، حيث لم تقتصر الاستفادة من هذه المبادرة على المواطنين السعوديين فقط، بل هي متاحة لكل المقيمين داخل الأراضي السعودية و متاحة لزوار المملكة من دول الخليج العربي في مجلس التعاون.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة انطلقت يوم 18 من أبريل 2024، وسوف تنتهي خلال شهر أكتوبر القادم وبالتحديد يوم الثامن عشر، أي أن المدة المتبقية على انتهاء هذه المهلة، أقل من شهر وبالتالي يفضل أن يستفيد المخالفين لهذا التخفيض الذي يصل إلى 50%، هذا مع العلم أنه في حالة ارتكاب مخالفات في مهلة التخفيض يتم تقليل المخالفة بنسبة 25% فقط.

المخالفات المستثناة من مبادرة تخفيض المخالفات المرورية

أوضحت المديرية العامة للمرور أربع حالات لا يمكن لمرتكبيها الإستفادة من مبادرة التخفيض، وهي الحالات التي تؤثر مخالفتها على السلامة العامة للمواطنين كما يلي:

التفحيط.

قيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

عدم الالتزام بالسرعة المحددة لكل طريق، وبالتحديد عند تجاوز السرعة بعد 30 او 50 كيلو متر.

وقد ناشد المرور السعودي المواطنين بضرورة الاستفادة من هذه المهلة، للتخلص من كل المخالفات المرورية المسجلة عليهم، التي قد تعيقهم من الاستفادة بالخدمات الأخرى للدولة في أوقات لاحقة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

تتيح وزارة الداخلية بالمملكة خدمة إلكترونية ميسرة للمواطنين والمقيمين تمكنهم من الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل سريع ودون الحاجة لزيارة مراكز المرور، ويمكن للسائقين الاطلاع على تفاصيل مخالفاتهم باستخدام رقم الهوية باتباع الخطوات التالية: