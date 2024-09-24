انت الأن تتابع خبر "انسى دكاترة التخسيس!”.. هذا المشروب السحري هيحول جسمك لماكنه حرق والتخلص من دهون الكرش والبطن نهائياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الكركم من التوابل الهندية وكشفت دراسات علمية فوائد الكركم حيث أنه يساعد فى إطالة العمر ويحافظ على جمالك وشكل الجسم، وهو أيضا من التوابل التي تضيف نكهة مميزة للطعام، فضلا عن قيمته الغذائية العالية، كما أنه حل سحري للسيدات اللواتي يرغبون في إنقاص الوزن ويعانون من السمنة، لكن نكشف لكي من خلال موقعنا فى السطور التالية عن مشروب الكركم بالليمون الذي له قدرة خارقة على حرق الدهون ونزول الوزن.

مشروب الكركم والليمون

احضري ثلاث أكواب من الماء، واخلطي ملعقة كبيرة من مطحون الكركم، وكذلك الزنجبيل، وليمونة مقطعة لشرائح دائرية رفيعة، وقومي بغلي الماء، وبعدها أضيفي المكونات إلى الماء المغلي، واتركيه جانباً لينقع بشكل جيد ثم اشربي من هذا المشروب ثلاث مرات يومياً أي بعد كل وجبه، واحرصي على الاستمرار عليه ولاحظي النتيجة.

أبرز وأهم فوائد تناول الكركم

– مضاد للأكسدة وغني بالفيتامينات والمعادن الحديد والكالسيوم واليود والفسفور وغيرها.

– يعمل على تطهير على الجسم من السموم.

– يساعد على خفض عصارة حموضة المعدة.

– مص قوي للالتهابات والجراثيم والفطريات.

– يحتوي على عناصر مضادة للسرطانات.

– مفيد لمرضى السكري حيث يخفض مستوى السكر في الدم.

– يعمل على علاج التهابات المفاصل وهشاشة العظام.

– يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

– يحفز الدورة الدموية وزيادة القدرة على التركيز.

– يخفض من آلام المفاصل.

– يعمل على حماية الكبد.

– يعمل على حرق الدهون وخسارة الوزن.

– يقلل من أعراض الاكتئاب بسبب مادة الكركمين.

– يعمل على تقوية جهاز المناعة ويقلل من الإصابة من نزلات البرد.

– يعمل كمسكن قوي

طريقة عمل مشروب الكركم بالقرفة