نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير جازان يشهد فعاليات اليوم الوطني الـ 94 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد نائب أمير منطقة جازان الأمير ‏⁧‫محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس الإثنين، حفل أهالي المنطقة الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، وشاهد مسيرة للجهات العسكرية والمدنية وعرضًا جويًا وبحريًا.

وفور وصول الأمير ‏⁧‫محمد بن عبدالعزيز إلى مقر الحفل، عُزف السلام الملكي ثم توالت الفقرات بكلمات للوطن وقصائد شعرية وأغانٍ وطنية ثم العرضة السعودية.

وشاهد الحضور انطلاق الألعاب النارية التي غطت سماء الواجهة البحرية، كما شهدت فعاليات اليوم الوطني العديد من المسابقات الوطنية والألعاب الشعبية شارك فيها الحضور.