نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. “الصحفيين” تنظّم ندوة ومعرض بورتريه احتفالًا بمئوية فؤاد المهندس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

تبدأ الاحتفالية يوم السبت 28 سبتمبر الساعة 6 مساءً بافتتاح معرض بورتريه عن الفنان الراحل بمشاركة 15 من فناني الكاريكاتير بنقابة الصحفيين.

وتعقد ندوة بعنوان "مائة عام على ميلاد الأستاذ.. في حب فؤاد المهندس"، الساعة 7 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، تتحدث خلالها الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والفنان محمد أبوداود، ومحمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، يدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد أيمن الحكيم.