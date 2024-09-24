هنا الزاهد في مقدمة برومو مسلسل "إقامة جبرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة watch it عن البرومو الرسمي لمسلسل إقامة جبرية، الذي يقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد الشرنوبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في بداية البرومو والتى يبحث عن أمرها أبطال العمل، وكشفت منصة watch it أن العمل سيعرض قريبًا، ويعد واحد من إنتاجاتها الأصلية.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.



