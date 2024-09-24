فيلم "عاشق" يحقق 504 ألف ضمن إيرادات أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع فيلم "عاشق" للفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، في تحقيق إيرادات عالية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أولى أيام عرضه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حقق فيلم "عاشق" أمس إيرادات بلغت 504 ألفًا جنيهًا في شباك التذاكر، لحصد إجمالي إيرادات بلغت 12 ملايين و773 ألف جنيه، حيث تصدر قائمة إيرادات الأفلام واحتل المركز الأول.

تفاصيل فيلم عاشق



فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق



الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.