تامر حسني ينعى شقيق إيساف: 'إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء'

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص تامر حسني على نعي شقيق إيساف وتقديم واجب العزاء حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري الخبر معلقًا:"حبيبي يا إيساف ربنا يصبرك البقاء لله إتطمن عليه هو راح دار الحق إحنا إللي دار الباطل ودار الشقاء،إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء والفاتحة ".

تفاصيل وفاة شقيق إيساف

انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان إيساف نماذي اليوم، ونشر إيساف مكان وموعد العزاء من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



موعد ومكان العزاء



وقال إيساف: "توفي إلى رحمه الله اخويا حبيبي نماذي العزاء غدا الاربعاء 9/25 بعد صلاة المغرب في مسجد حسان بن ثابت ميدان حدايق القبة

ارجوا الدعاء لأخي بالرحمة والمغفرة

إنا لله وإنا اليه راجعون".

عمل سينمائي في إنتظار تامر حسني

وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.