الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجة الزمالك في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في الجوانب الفنية، وخاض اللاعبون فقرة بدنية، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى السعودية عصر غد، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي، فيما توجه الكابتن سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، إلى السعودية اليوم، للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية قبل وصول البعثة.