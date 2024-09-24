ليلى عبد اللطيف تدق ناقوس الخطر وتفجر مفاجأة مرعبة لجميع سكان ليبيا بتوقعات مدمرة ومزلزلة!

الرياض - محمد الاطلسي - قدمت ليلى عبد اللطيف مجموعة من توقعاتها للعام الجديد 2024 لليبيا ، وقالت إن هناك أحداثا جدية ومهمة للغاية ستشهدها الأراضي الليبية خلال عام 2024 ، وستكون هناك تغييرات سياسية مهمة بين السراج وخليفة حفتر.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن الأراضي الليبية ستشهد حركات شعبية ومطالب بعودة سيف الإسلام القذافي ، كما توقعت ليلى عبد اللطيف لعام 2024 لليبيا ما يلي:

عملية اغتيال كبيرة في أحد شوارع ليبيا. تحركات عسكرية واضحة على حدود ليبيا مع مصر.

تدخل عسكري واضح من مصر في الشأن الليبي. في عام 2024 ، ستشهد ليبيا عملًا عسكريًا مصريًا ودخول الجيش المصري إلى الأراضي الليبية.

ستشهد الأزمة الليبية حلولاً مع اقتراب عام 2024 من نهايته. تحسن مع نهاية عام 2024 في الأوضاع الاقتصادية والسياسية الليبية.

وتشهد ليبيا دعما عربيا ودوليا لإيجاد حلول للغاز الطبيعي والنفط في ليبيا.

تقول ليلى عبد اللطيف إن دور أحمد القذافي في عام 2024. تعمل القبائل الليبية على طرد جميع الرعايا الأجانب والمقيمين غير الليبيين من الأراضي الليبية. ستتم استعادة الأراضي الليبية بمساعدة ودعم مصر والإمارات ومجموعة من الدول الأجنبية.