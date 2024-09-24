العالم اليوم - محمد بن زايد يلتقي بلينكن وسوليفان في إطار زيارته إلى أميركا

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد يلتقي بلينكن وسوليفان في إطار زيارته إلى أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:22 مساءً - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركيين - خلال اللقاءين - العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين والعمل المشترك على تعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على منع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والسلام الإقليميين.

حضر لقاء جيك سوليفان كل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.