نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق الأندية الكبرى.. بايرن ميونيخ يستهدف ترينت ألكسندر أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم نادي بايرن ميونيخ الألماني سباق التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، الذي يحظى أيضًا باهتمام من جانب ريال مدريد.

من المنتظر، أن يكون ألكسندر أرنولد لاعبا حرا في صيف 2025 إذا لم ينجح في تجديد عقده مع ليفربول، الأمر الذي جعل الأندية الأوروبية تتحرك للتعاقد معه في يناير.

ووفقًا لموقع "Give Me Sport"، انضم بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد في محاولتهما لضم اللاعب الإنجليزي الدولي.

يُعد ألكسندر أرنولد، أحد أبرز اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب المستوى الجيد الذي ظهر به رفقة ليفربول ومنتخب إنجلترا.