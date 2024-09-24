نعرض لكم الان تفاصيل خبر إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بعضوية بطرس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 06:14 مساءً - أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرار رقم 222 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية. ونصت المادة الأولى من القرار على ” يعاد تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية من الآتي أسمائهم: – الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منسقا. – الدكتور يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، عضوا. – هاني قدري يوسف دميان وزير المالية الأسبق، عضوا. – الدكتور حسام الدين محمد عبد القادر أحمد، عضوا – المهندس أشرف صبري المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عضوا. – المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عضوا. – كريم عوض الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، عضوا. – أحمد عاطف حلمي محمد وصيف، عضوا. – الدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي، عضوا. ونصت المادة الثانية من القرار على تنفيذ الجهات المختصة للقرار.

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