انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار محلياً اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 1696 طن خضار، و847 طن فواكه، و237 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 25 و38 قرشا، والبندورة 8 و20 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و40 قرشا، والزهرة 25 و50 قرشا، والليمون 30 و60 قرشا، والموز البلدي 50 و70 قرشا.