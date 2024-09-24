انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط عالميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط المخاوف من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تأثير عاصفة مدارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الإنتاج في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للخام في العالم.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني 21 سنتًا، مسجلة 74.11 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر تشرين الثاني 24 سنتًا، لتصل إلى 70.61 دولار.

وأغلق الخامان، أمس الاثنين، على انخفاض مخاوف بشأن الطلب، ومن المتوقع أن يواجه ساحل الخليج بالولايات المتحدة خطر اجتياح إعصار بحلول نهاية الأسبوع .