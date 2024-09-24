ميناء الإسكندرية يسجل تداول 142 ألف طن و2500 حاوية في 24…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - يارا الجنايني – شهدت حركة التداول والملاحة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطاً ملحوظاً، حيث سجل الميناء دخول وخروج 27 سفينة. وفي الوقت الراهن، يتم العمل على شحن وتفريغ 45 سفينة متنوعة تشمل 22 سفينة بضائع عامة، و9 سفن صب جاف، و5 سفن حاويات، و5 سفن صب سائل، بالإضافة إلى 3 سفن سياحية وسفينة “رورو”.

وعلى صعيد حركة تداول الحاويات، تم تداول 2500 حاوية مكافئة خلال نفس الفترة، حيث بلغت الحاويات الواردة 1400 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الصادرة 1100 حاوية.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع في مينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول حوالي 142 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية، بما في ذلك الصب السائل، الصب الجاف، البضائع العامة والترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة الالتزام التام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية في جميع المخازن والساحات ومواقع العمل، مع التأكيد على اتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية للحفاظ على البيئة ومنع التلوث بكافة أشكاله.