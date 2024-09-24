مال وأعمال

ساويرس: الحكومة الحالية تعمل بروح جديدة وتعزز التماسك…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ساويرس: الحكومة الحالية تعمل بروح جديدة وتعزز التماسك… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:09 صباحاً - يارا الجنايني_ قال رجل الأعمال نجيب ساويرس ، إن الحكومة الحالية تتسم بروح جديدة يقودها شباب متعلم، مما يعكس جهودًا نحو تحقيق تقدم اقتصادي خاصة فيما يتعلق بالسياسة المُعلنه لتخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية.

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وأكد ساويرس خلال لقائه على قناة العربية أن الفريق الاقتصادي أصبح أكثر تماسكًا وتوافقًا مع البنك المركزي المصري، وهو ما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد.

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وأضاف ساويرس: “الصورة بشكل عام تبدو مبشرة بالخير، لكننا بحاجة إلى تسريع عملية التخارج من القطاعات التي لا يزال يسيطر عليها الفكر الاشتراكي، الذي يُعيق حركة الاقتصاد”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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