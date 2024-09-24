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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ساويرس: الحكومة الحالية تعمل بروح جديدة وتعزز التماسك… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:09 صباحاً - يارا الجنايني_ قال رجل الأعمال نجيب ساويرس ، إن الحكومة الحالية تتسم بروح جديدة يقودها شباب متعلم، مما يعكس جهودًا نحو تحقيق تقدم اقتصادي خاصة فيما يتعلق بالسياسة المُعلنه لتخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية.
وأكد ساويرس خلال لقائه على قناة العربية أن الفريق الاقتصادي أصبح أكثر تماسكًا وتوافقًا مع البنك المركزي المصري، وهو ما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد.
وأضاف ساويرس: “الصورة بشكل عام تبدو مبشرة بالخير، لكننا بحاجة إلى تسريع عملية التخارج من القطاعات التي لا يزال يسيطر عليها الفكر الاشتراكي، الذي يُعيق حركة الاقتصاد”.
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